В крупнейшей фракции Европарламента поддерживают запрет на выдачу туристических виз россиянам
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал запрет на выдачу туристических виз для граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Отметим, что Европейская народная партия - это крупнейшая фракции в Европейском парламенте.
"Мне трудно представить, что у нас одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются здесь жизнью", - сказал Вебер.
Он добавил, что с трудом может представить, что украинским беженцам придется обслуживать столики российских отдыхающих на Зюльте или на Балтийском море.
"Мы не хотим, чтобы те, кто частично ответственен за войну... сейчас проводили бы у нас отпуск", - сказал он.
При этом Вебер отметил, что границы ЕС будут открыты для тех, кто хочет сбежать из Роисии.
"Если представители гражданского общества хотят уехать, если люди больше не могут выдерживать в путинской системе и хотят податься на убежище, Европа должна быть открытой", - сказал он.
Напомним, в ЕС все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ.
Несколько стран-участниц ЕС могут ввести запрет на выдачу виз для россиян самостоятельно.
Между тем Чехия предложит ЕС альтернативу визовому бану для россиян - полная приостановка упрощенного визового режима с Россией и Беларусью.