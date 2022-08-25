Затронет белорусов. Чехия предложит альтернативу визовому бану для россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, он предложит полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией и Беларусью. Это будет обсуждаться на встрече в Праге на следующей неделе.

Отметим, данный шаг не предполагает визовый бан для российских туристов, на чем настаивает, например, Эстония и другие страны. Но это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и поднимет расходы с 35 до 80 евро.

Липавский подчеркнул, что мнения стран ЕС насчет визового бана разделились. Германия остается одним из самых рьяных противников.