Затронет белорусов. Чехия предложит альтернативу визовому бану для россиян
На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза чешская сторона предложит альтернативу полному визовому бану для граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, он предложит полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией и Беларусью. Это будет обсуждаться на встрече в Праге на следующей неделе.
Отметим, данный шаг не предполагает визовый бан для российских туристов, на чем настаивает, например, Эстония и другие страны. Но это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и поднимет расходы с 35 до 80 евро.
Липавский подчеркнул, что мнения стран ЕС насчет визового бана разделились. Германия остается одним из самых рьяных противников.
Напомним, ранее Венгрия тоже заявила, что не будет вводить визовые ограничения в отношении граждан Российской Федерации.
Несмотря на позицию отдельных членов, несколько стран-участниц Евросоюза все-таки могут ввести запрет на выдачу виз для россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.