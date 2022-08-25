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Затронет белорусов. Чехия предложит альтернативу визовому бану для россиян

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Прага, Четверг 25 августа 2022 18:39
Затронет белорусов. Чехия предложит альтернативу визовому бану для россиян Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза чешская сторона предложит альтернативу полному визовому бану для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, он предложит полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией и Беларусью. Это будет обсуждаться на встрече в Праге на следующей неделе.

Отметим, данный шаг не предполагает визовый бан для российских туристов, на чем настаивает, например, Эстония и другие страны. Но это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и поднимет расходы с 35 до 80 евро.

Липавский подчеркнул, что мнения стран ЕС насчет визового бана разделились. Германия остается одним из самых рьяных противников.

Напомним, ранее Венгрия тоже заявила, что не будет вводить визовые ограничения в отношении граждан Российской Федерации.

Несмотря на позицию отдельных членов, несколько стран-участниц Евросоюза все-таки могут ввести запрет на выдачу виз для россиян.

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