У найбільшій фракції Європарламенту підтримують заборону на видачу туристичних віз росіянам
Голова Європейської народної партії Манфред Вебер підтримав заборону на видачу туристичних віз для громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Зазначимо, що Європейська народна партія - це найбільша фракції у Європейському парламенті.
"Мені важко уявити, що в нас одночасно є біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям", - сказав Вебер.
Він додав, що з важкістю може уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати столики російських відпочивальників на Зюльті чи на Балтійському морі.
"Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну… зараз проводили б у нас відпустку", - сказав він.
При цьому Вебер зазначив, що кордони ЄС будуть відкриті для тих, хто хоче втекли з Роісї.
"Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою", - сказав він.
Нагадаємо, в ЄС все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.
Кілька країн-учасниць ЄС можуть ввести заборону на видачу віз для росіян самостійно.
Тим часом Чехія запропонує ЄС альтернативу візовому бану для росіян - повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією і Білоруссю.