У найбільшій фракції Європарламенту підтримують заборону на видачу туристичних віз росіянам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначимо, що Європейська народна партія - це найбільша фракції у Європейському парламенті.

"Мені важко уявити, що в нас одночасно є біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям", - сказав Вебер.

Він додав, що з важкістю може уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати столики російських відпочивальників на Зюльті чи на Балтійському морі.

"Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну… зараз проводили б у нас відпустку", - сказав він.

При цьому Вебер зазначив, що кордони ЄС будуть відкриті для тих, хто хоче втекли з Роісї.

"Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою", - сказав він.