На крупнейшем рынке Украины усилят контроль из-за коронавируса

Фото: рынок "7-й километр" (wikipedia.org)

Одесские власти принимают меры на случай появления коронавируса

Из-за распространения коронавируса в мире Одесская облгосадминистрация (ОГА) приняла решение усилить контроль за крупнейшим рынком Украины - "Седьмым километром". Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что на рынке создадут места временной изоляции, куда будут отправлять людей с подозрением на заражение перед госпитализацией. Меры будут усилены, поскольку на рынке работают продавцы из Китая.

Кроме того, усиленный противоэпидемиологический режим будет введен в лечебных учреждениях и местах массового пребывания людей - аэропортах, портах, рынках, в общественном транспорте, учебных и культурных учреждениях.

Кроме того, вузы обяжут сформировать списки студентов, которые прибыли из Китая после 1 января. Если среди студентов будет превышен порог по гриппу и ОРВИ, учебные заведения закроют на карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале Днепра примут меры против распространения нового коронавируса из Китая.

Ранее также стало известно, что китайский коронавирус зафиксирован еще в 15 странах.