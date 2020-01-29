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На найбільшому ринку України посилять контроль через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 15:24
На найбільшому ринку України посилять контроль через коронавірус
Фото: ринок "7-й кілометр" (wikipedia.org)

Одеська влада вживає заходів на випадок появи коронавіруса

Через поширення коронавірусу у світі Одеська облдержадміністрація (ОДА) ухвалила рішення посилити контроль за найбільшим ринком України - "Сьомим кілометром". Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що на ринку створять місця тимчасової ізоляції, куди будуть відправляти людей з підозрою на зараження перед госпіталізацією. Заходи будуть посилені, оскільки на ринку працюють продавці з Китаю.

Крім того, посилений протиепідемічний режим буде введено в лікувальних закладах та місцях масового перебування людей - аеропортах, портах, ринках, у громадському транспорті, навчальних та культурних закладах.

Крім того, виші зобов'яжуть сформувати списки студентів, які прибули з Китаю після 1 січня. Якщо серед студентів буде перевищено поріг по грипу та ГРВІ, навчальні заклади закриють на карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту і на залізничному вокзалі Дніпра вживуть заходи проти поширення нового коронавірусу з Китаю.

Раніше також стало відомо, що китайський коронавірус зафіксовано ще в 15 країнах.

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