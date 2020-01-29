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В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 15:05
В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось
Иллюстративное фото (twitter com XHNews)

Трое заболевших оказались жителями Уханя

В Сингапуре увеличилось количество заболевших новым коронавирусом до десяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Сингапура.

Как сообщается, по состоянию на 29 января 2020 года Министерство здравоохранения Соединенных Штатов подтвердило три дополнительных случая коронавирусной инфекции в Ухане в Сингапуре. Ранее было подтверждено семь случаев заболевания.

"Все три заболевших являются гражданами Китая, которые приехали из Ухани. Это согласуется с нашей оценкой того, что ожидается больше случаев завоза из провинции Хубэй", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое заболевших являются супружеской парой из Уханя, которые прибыли в Сингапур 19 января. В настоящее время они находятся в изоляторах в Национальном центре инфекционных заболеваний.

Еще одним заболевшим является также гражданин Китая, который прибыл из Уханя.

В ведомстве отметили, что во время полета в Сингапур у них не было никаких симптомов.

"Министерство здравоохранения начало эпидемиологическое расследование и отслеживание контактов для выявления лиц, которые имели тесный контакт с этими случаями", - говорится в сообщении.

Напомним, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Специалисты отметили, что у некоторых людей, заразившихся вирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильных болей в горле и головной боли. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

Добавим также, коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

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