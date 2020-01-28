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В аэропорту и на ж/д вокзале Днепра усилят меры из-за коронавируса

Новости » Общество     28.01.2020 - 19:32
В аэропорту и на ж/д вокзале Днепра усилят меры из-за коронавируса
Иллюстративное фото (dnk.aero)

Пассажирам будут дистанционно мерить температуру

В международном аэропорту и на железнодорожном вокзале города Днепр предпримут дополнительные меры для выявления пассажиров с повышенной температурой, чтобы избежать распространению нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Сообщается, что в аэропорту и на ж/д вокзале установят "защитные границы" с тепловизорами, которые помогут выявлять пассажиров с повышенной температурой.

"У нас есть инфракрасные термометры. Измеряем температуру тем, кто уже имеет симптомы болезни. Сегодня установим тепловизор, чтобы дистанционно выявлять повышенную температуру, даже если человек об этом не знает", - сообщил глава аэропорта Сергей Криворотченко.

Пассажиры с симптомами заболевания будут сразу доставляться в больницы Днепра. В частности, готовность принимать граждан с симптомами на коронавирус готова больница №21, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь" бригадой скорой помощи из-за рисков появления коронавируса из Китая. Санитарные подразделения были усилены, когда был принят прямой самолет из Китая.

Также сообщалось, что в Украине по состоянию на 27 января не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

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