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На круизном лайнере в Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом

Новости » В мире     17.02.2020 - 11:20
На круизном лайнере в Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На данный момент на борту 454 пассажира заболели на короавирус

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случае заболевания коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Сообщается, что на данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на другой территории Японии за пределами лайнера.

Ранее РБК-Украина писало, что 355 пассажиров лайнера из 3700 на борту заразились коронавирусом. Всех пассажиров судна продолжат ежедневно проверять на наличие вируса.

Также сообщалось, что новый вирус обнаружили у 44 граждан США, которые путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess. США начали эвакуацию своих граждан с лайнера в воскресенье, 16 февраля.

Отметим, по состоянию на утро 17 февраля жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек. Число подтвержденных случаев заражения новым вирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

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