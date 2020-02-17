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На круїзному лайнері в Японії зафіксували різкий скачок інфікування коронавірусом

Новини » В світі     17.02.2020 - 11:20
На круїзному лайнері в Японії зафіксували різкий скачок інфікування коронавірусом
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На даний момент на борту 454 пасажира захворіли на короавирус

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували 99 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Повідомляється, що на даний момент на борту лайнера кількість інфікованих новим коронавірусом досягло 454 осіб. Ще понад 100 підтверджених випадків коронавіруса зафіксовані на іншій території Японії за межами лайнера.

Раніше РБК-Україна писало, що 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусом. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність вірусу.

Також повідомлялося, що новий вірус виявили у 44 громадян США, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess. США почали евакуацію своїх громадян з лайнера в неділю, 16 лютого.

Зазначимо, станом на ранок 17 лютого жертвами коронавіруса в Китаї стали понад 1700 осіб. Число підтверджених випадків зараження новим вірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

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