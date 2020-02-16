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У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новости » Общество     16.02.2020 - 22:02
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

США начали эвакуацию своих граждан с лайнера

Новый коронавирус обнаружили у 44 граждан США, которые путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на американского вирусолога, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"44 гражданина США, которые путешествовали на борту круизного судна Diamond Princess, заражены", - сказал он.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты начали эвакуацию своих граждан с лайнера.

Напомним, РБК-Украина писало, что США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии. Ожидается, что эвакуация американцев будет проведена чартерными рейсами сегодня, 16 февраля.

Кроме того, на борту круизного лайнера Diamond Princess подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В общем коронавирусом заболели уже 355 пассажиров лайнера. В общем уже 355 пассажиров лайнера из 3700 на борту заразились коронавирусом. Всех пассажиров судна продолжат ежедневно проверять на наличие вируса.

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