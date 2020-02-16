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На круизном лайнере в Японии число заразившихся коронавирусом возросло до 355

Новости » Общество     16.02.2020 - 04:58
На круизном лайнере в Японии число заразившихся коронавирусом возросло до 355
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Медики сообщили о 70 новых случаях заражения

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess медики подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

В общем уже 355 пассажиров лайнера из 3700 на борту заразились коронавирусом. Всех пассажиров судна продолжат ежедневно проверять на наличие вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess. Ожидается, что эвакуация будет проведена чартерными рейсами в воскресенье, 16 февраля.

Японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. По словам губернатора этой префектуры, на этой неделе заболели врач и пациент больницы, а сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.

Добавим, что Европе 15 февраля зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса - во Франции умер 80-летний турист из Китая, который несколько недель назад прибыл в страну, но на протяжении полумесяца был госпитализирован.

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