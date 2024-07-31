"Кров нашого народу має ціну". Ізраїль підтвердив ліквідацію командира "Хезболли"

Як зазначили у пресслужбі ЦАХАЛ, внаслідок цілеспрямованого удару в Бейруті ліквідували військового командира "Хезболли" Фуада Шукра, також відомого як Саїд Мухсін. Він був головою стратегічного підрозділу угрупування.

ЦАХАЛ наголошує, що командир був старшим військовим радником лідера "Хезболли" Хасана Насралли. За інформацією ізраїльської армії, він відповідав за сучасне озброєння "Хезболли", включаючи ракети різних типів та безпілотники.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив ліквідація Фуада Шукра.

"На руках Фуада Шукра "Саїда Мухсіна" кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ввечері ми показали, що кров нашого народу має ціну, і що немає місця, недосяжного для наших сил у цьому відношенні", - заявив міністр.