"Кровь нашего народа имеет цену". Израиль подтвердил ликвидацию командира "Хезболлы"

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, в результате целенаправленного удара в Бейруте ликвидировали военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, также известного как Саид Мухсин. Он являлся главой стратегического подразделения группировки.

ЦАХАЛ отмечает, что командир был старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насралли. По информации израильской армии, он отвечал за современное вооружение "Хезболлы", включая ракеты разных типов и беспилотники.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил ликвидацию Фуада Шукра.

"На руках Фуада Шукра "Саида Мухсина" кровь многих израильтян. Сегодня вечером мы показали, что кровь нашего народа имеет цену, и что нет места, недостижимого для наших сил в этом отношении", - заявил министр.