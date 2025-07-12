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У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Субота 12 липня 2025 01:05
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У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів" Фото: Україна під атакою дронів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 12 липня Росія запустила в бік України велику кількість Шахедів. На тлі цього в Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повітряні Сили України підтвердили, що ворожі безпілотники активно поводяться в небі над українськими містами. Їх фіксували в Сумській, Чернігівській, Полтавській Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій та Київській областях.

Українців попередили, що дрони тримають курс на Житомирську та Черкаську область, а в Києві є загроза застосування ударних безпілотників.

У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи на тлі атаки &quot;Шахедів&quot;

"Велике скупчення БПЛА на: Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, на сході Житомирщини, на заході Сумщини та півночі Одещини. Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі даних регіонів! Працює ППО", - розповіли у Повітряних Силах.

Місцева влада поки що вибухи в Кропивницькому та Черкасах не прокоментувала. Голова Черкаської ОВА Ігор Табуринець попередив про підвищену небезпеку для району.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написав він.

Атака на Україну 11 липня

У ніч на 11 липня Росія запустила дрони. Ближче до ранку серія вибухів пролунала у Харкові. Дрони атакували центр міста. Вибухами зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами.

У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

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Війна в Україні Дрони
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