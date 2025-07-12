ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Суббота 12 июля 2025 01:05
UA EN RU
В Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов" Фото: Украина по атакой дронов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 12 июля Россия запустила в сторону Украины большое количество Шахедов. На фоне этого в Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные Силы Украины подтвердили, что вражеские беспилотники активно себя ведут в небе над украинскими городами. Их фиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской Херсонской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Украинцев предупредили, что дроны держат курс на Житомирскую и Черкасскую область, а в Киеве есть угроза применения ударных беспилотников.

В Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки &quot;Шахедов&quot;

"Большое скопление БПЛА на: Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Винницкой области, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесщины. Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов! Работает ПВО", - рассказали в Воздушных Силах.

Местные власти пока что ситуацию со взрывами в Кропивницком и Черкассах не прокомментировали. Глава Черкасской ОВА Игорь Табуринец предупредил о повышенной опасности для района.

"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он.

Атака на Украину 11 июля

В ночь на 11 июля Россия запустила дроны. Ближе к утру серия взрывов прогремела в Харькове. Дроны атаковали центр города. Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

В Чугуеве Харьковской области также прогремели взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве
Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом