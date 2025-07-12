В Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов"
В ночь на 12 июля Россия запустила в сторону Украины большое количество Шахедов. На фоне этого в Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Воздушные Силы Украины подтвердили, что вражеские беспилотники активно себя ведут в небе над украинскими городами. Их фиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской Херсонской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
Украинцев предупредили, что дроны держат курс на Житомирскую и Черкасскую область, а в Киеве есть угроза применения ударных беспилотников.
"Большое скопление БПЛА на: Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Винницкой области, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесщины. Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов! Работает ПВО", - рассказали в Воздушных Силах.
Местные власти пока что ситуацию со взрывами в Кропивницком и Черкассах не прокомментировали. Глава Черкасской ОВА Игорь Табуринец предупредил о повышенной опасности для района.
"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он.
Атака на Украину 11 июля
В ночь на 11 июля Россия запустила дроны. Ближе к утру серия взрывов прогремела в Харькове. Дроны атаковали центр города. Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.
В Чугуеве Харьковской области также прогремели взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.
Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".
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