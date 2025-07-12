В Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В ночь на 12 июля Россия запустила в сторону Украины большое количество Шахедов. На фоне этого в Кропивницком и Черкассах прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Воздушные Силы Украины подтвердили, что вражеские беспилотники активно себя ведут в небе над украинскими городами. Их фиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской Херсонской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Украинцев предупредили, что дроны держат курс на Житомирскую и Черкасскую область, а в Киеве есть угроза применения ударных беспилотников.

"Большое скопление БПЛА на: Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Винницкой области, на востоке Житомирщины, на западе Сумщины и севере Одесщины. Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов! Работает ПВО", - рассказали в Воздушных Силах.

Местные власти пока что ситуацию со взрывами в Кропивницком и Черкассах не прокомментировали. Глава Черкасской ОВА Игорь Табуринец предупредил о повышенной опасности для района.

"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он.