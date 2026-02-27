За крок до війни? Британія та США вивозять персонал посольств з Близького Сходу

Рішення Лондона та Вашингтона

За даними видання, уряд Великої Британії вирішив тимчасово вивести своїх співробітників з Ірану. У Міністерстві закордонних справ країни зазначили, що дипломатичне представництво продовжує роботу, проте в дистанційному форматі.

"Через поточну ситуацію з безпекою ми вжили запобіжного заходу для тимчасового виведення британського персоналу з Ірану", - йдеться у повідомленні на урядовому порталі Британії.

Водночас Державний департамент США наказав родинам дипломатів та персоналу, який не задіяний у надзвичайних ситуаціях, залишити територію Ізраїлю.

Американське посольство також закликало громадян США якнайшвидше скористатися комерційними рейсами для виїзду з країни.

"Люди можуть розглянути можливість виїзду з Ізраїлю, поки доступні комерційні рейси", - наголосили у дипломатичній установі США.

Причини ескалації

Напруга в регіоні зросла після провалу чергового раунду переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу підтвердив, що Вашингтон розглядає різні сценарії, аби не допустити появи ядерної зброї в Ірану.

На тлі дипломатичного глухого кута США протягом останнього місяця активно нарощували військову присутність у регіоні, посилюючи флот та авіаційні угруповання.