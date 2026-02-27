В шаге от войны? Британия и США вывозят персонал посольств с Ближнего Востока

Решение Лондона и Вашингтона

По данным издания, правительство Великобритании решило временно вывести своих сотрудников из Ирана. В Министерстве иностранных дел страны отметили, что дипломатическое представительство продолжает работу, однако в дистанционном формате.

"Из-за текущей ситуации с безопасностью мы приняли меры предосторожности для временного вывода британского персонала из Ирана", - говорится в сообщении на правительственном портале Британии.

В то же время Государственный департамент США приказал семьям дипломатов и персоналу, который не задействован в чрезвычайных ситуациях, покинуть территорию Израиля.

Американское посольство также призвало граждан США как можно быстрее воспользоваться коммерческими рейсами для выезда из страны.

"Люди могут рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы", - отметили в дипломатическом учреждении США.

Причины эскалации

Напряжение в регионе возросло после провала очередного раунда переговоров по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления подтвердил, что Вашингтон рассматривает различные сценарии, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

На фоне дипломатического тупика США в течение последнего месяца активно наращивали военное присутствие в регионе, усиливая флот и авиационные группировки.