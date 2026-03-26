Крок до відставки чи в'язниці? Поліція Словаччини відкрила справу проти Фіцо за держзраду

21:20 26.03.2026 Чт
2 хв
Опозиція домоглася офіційного розслідування дій прем'єр-міністра
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

У Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.

Про це заявив лідер опозиційної партії SaS Браніслав Гролінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Читайте також: "Не дозволю водити за ніс": Фіцо розкритикував Зеленського та пригрозив блокуванням кредиту

Деталі розслідування та звинувачення

За словами політика, підставою для дій силовиків стала заява від партії SaS, яку підтримали тисячі громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування.

Опозиція закидає очільнику уряду не лише державну зраду, а й зловживання владою, злочини проти людяності та навіть причетність до тероризму.

Браніслав Гролінг позитивно оцінив початок процесу.

"Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його", - наголосив лідер SaS.

Причини подання заяви

Кримінальна скарга ґрунтується на діях Фіцо, що стосувалися енергетичної безпеки. Зокрема, йдеться про його ініціативи щодо припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Гролінг зауважив, що ця справа стала резонансною через безпрецедентну підтримку суспільства.

"Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії", - зазначив він.

Фіцо поскаржився на Зеленського

Нагадаємо, останнім часом стосунки між Братиславою та Києвом загострилися через енергетичні та фінансові питання.

Зокрема, 19 березня прем'єр-міністр Словаччини поскаржився, що під час саміту Європейської Ради весь день "говорили про Україну", однак прогресу у питанні відновлення постачання російської нафти через українську територію так і не досягли.

Згодом, 21 березня, Роберт Фіцо вдався до жорсткої риторики на адресу президента України Володимира Зеленського та керівництва ЄС. Він заявив, що "не дозволить водити себе за ніс" і пригрозив, що Словаччина може заблокувати подальші кредити для України, якщо питання транзиту нафти не буде вирішене на користь Братислави.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
