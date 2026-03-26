Крок до відставки чи в'язниці? Поліція Словаччини відкрила справу проти Фіцо за держзраду

У Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.

Про це заявив лідер опозиційної партії SaS Браніслав Гролінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality .

Деталі розслідування та звинувачення

За словами політика, підставою для дій силовиків стала заява від партії SaS, яку підтримали тисячі громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування.

Опозиція закидає очільнику уряду не лише державну зраду, а й зловживання владою, злочини проти людяності та навіть причетність до тероризму.

Браніслав Гролінг позитивно оцінив початок процесу.

"Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його", - наголосив лідер SaS.

Причини подання заяви

Кримінальна скарга ґрунтується на діях Фіцо, що стосувалися енергетичної безпеки. Зокрема, йдеться про його ініціативи щодо припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Гролінг зауважив, що ця справа стала резонансною через безпрецедентну підтримку суспільства.

"Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії", - зазначив він.