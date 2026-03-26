Шаг к отставке или тюрьме? Полиция Словакии открыла дело против Фицо за госизмену
В Словакии правоохранители открыли уголовное производство против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.
Об этом заявил лидер оппозиционной партии SaS Бранислав Гролинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Детали расследования и обвинения
По словам политика, основанием для действий силовиков стало заявление от партии SaS, которое поддержали тысячи граждан.
Дело уже передали из Генеральной прокуратуры в полицию для проведения расследования.
Оппозиция обвиняет главу правительства не только в государственной измене, но и в злоупотреблении властью, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.
Бранислав Гролинг положительно оценил начало процесса.
"Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его", - подчеркнул лидер SaS.
Причины подачи заявления
Уголовная жалоба основывается на действиях Фицо, касающихся энергетической безопасности. В частности, речь идет о его инициативах по прекращению поставок аварийной электроэнергии в Украину.
Гролинг отметил, что это дело стало резонансным из-за беспрецедентной поддержки общества.
"Кроме моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории", - отметил он.
Фицо пожаловался на Зеленского
Напомним, в последнее время отношения между Братиславой и Киевом обострились из-за энергетических и финансовых вопросов.
В частности, 19 марта премьер-министр Словакии пожаловался, что во время саммита Европейского Совета весь день "говорили об Украине", однако прогресса в вопросе возобновления поставок российской нефти через украинскую территорию так и не достигли.
Впоследствии, 21 марта, Роберт Фицо прибегнул к жесткой риторике в адрес президента Украины Владимира Зеленского и руководства ЕС. Он заявил, что "не позволит водить себя за нос" и пригрозил, что Словакия может заблокировать дальнейшие кредиты для Украины, если вопрос транзита нефти не будет решен в пользу Братиславы.