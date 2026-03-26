Шаг к отставке или тюрьме? Полиция Словакии открыла дело против Фицо за госизмену

В Словакии правоохранители открыли уголовное производство против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.

Об этом заявил лидер оппозиционной партии SaS Бранислав Гролинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Детали расследования и обвинения

По словам политика, основанием для действий силовиков стало заявление от партии SaS, которое поддержали тысячи граждан.

Дело уже передали из Генеральной прокуратуры в полицию для проведения расследования.

Оппозиция обвиняет главу правительства не только в государственной измене, но и в злоупотреблении властью, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.

Бранислав Гролинг положительно оценил начало процесса.

"Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его", - подчеркнул лидер SaS.

Причины подачи заявления

Уголовная жалоба основывается на действиях Фицо, касающихся энергетической безопасности. В частности, речь идет о его инициативах по прекращению поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Гролинг отметил, что это дело стало резонансным из-за беспрецедентной поддержки общества.

"Кроме моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории", - отметил он.