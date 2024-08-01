За крок від "бронзи". Українська дзюдоїстка Литвиненко вилетіла з Олімпіади

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко не змогла вибороти "бронзу" на Олімпіаді. Вона програла втішний поєдинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку .

У 1/8 фіналу змагань у ваговій категорії до 78 кілограмів українці вдалося здолати представницю Косово Лоріан Куку.

Вже у чвертьфіналі проти Литвиненко виступила досвідчена спортсменка з Італії Аліс Беанді. Українка під час поєдинку заробила дискваліфікацію, отримавши три шидо (попередження).

У Литвиненко залишилися шанси здобути "бронзу" на змаганнях. Але вона програла китаянці Ма Чженчжао, також отримавши три попередження. Таким чином спортсменка з України посіла сьоме місце.

Варто зауважити, що Литвиненко вперше брала участь в Олімпійських іграх. У 2022 році їй вдалося здобути бронзову медаль на чемпіонаті світу в Ташкенті.