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В шаге от "бронзы". Украинская дзюдоистка Литвиненко вылетела с Олимпиады

Париж, Четверг 01 августа 2024 19:22
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В шаге от "бронзы". Украинская дзюдоистка Литвиненко вылетела с Олимпиады Фото: украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Иван Носальский

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко не смогла завоевать "бронзу" на Олимпиаде. Она проиграла утешительный поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

В 1/8 финала соревнований в весовой категории до 78 килограммов украинке удалось одолеть представительницу Косово Лориан Куку.

Уже в четвертьфинале против Литвиненко выступила опытная спортсменка из Италии Алис Беанди. Украинка в ходе поединка заработала дисквалификацию, получив три шидо (предупреждения).

У Литвиненко остались шансы получить "бронзу" на соревнованиях. Но она проиграла китаянке Ма Чженчжао, также получив три предупреждения. Таким образом, спортсменка из Украины заняла седьмое место.

Стоит заметить, что Литвиненко впервые принимала участие в Олимпийский играх. В 2022 году ей удалось получить бронзовую медаль на чемпионате мира в Ташкенте.

Что предшествовало

Напомним, ранее украинская дзюдоистка Дарья Билодид вылетела с Олимпийских игр на стадии 1/8. Она не смогла одолеть японку Харуку Фунакубо.

В ходе поединка украинка получила три предупреждения, в результате чего ей объявили дисквалификацию.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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