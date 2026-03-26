UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Крок за кроком: ЗСУ взяли під контроль Березове на Дніпропетровщині

22:05 26.03.2026 Чт
2 хв
Що відомо про поточну ситуацію в населеному пункті?
aimg Сергій Козачук
Фото: ЗСУ звільнили Березове у Дніпропетровській області (Getty Images)

Українські десантники повністю звільнили від російських окупантів село Березове у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ просунулися на Дніпропетровщині: у ISW назвали звільнені населені пункти (карта)

Звільнення населеного пункту

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли Березове під повний контроль.

Військові продовжують операцію з вибиття російських військ з українських територій.

У бригаді зазначають, що під час наступальних дій підрозділів ДШВ противник зазнає значних втрат у живій силі.

Фото: село Березове у Дніпропетровській області (google.com/maps)

Ситуація на Дніпропетровщині

Нагадаємо, українські військові проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За даними Генштабу, Силам оборони вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ просунулися на 10-12 кілометрів углиб регіону. З кінця січня 2026 року деокуповано понад 400 кв. кілометрів території, проте під контролем росіян ще залишаються п'ять населених пунктів області.

Крім того, активні дії угруповання Десантно-штурмових військ мають на меті зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW зазначають, що успішні контратаки ЗСУ на півдні можуть повністю нівелювати плани ворога на весняно-літню кампанію 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниДніпропетровська областьВійна в Україні