Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Шаг за шагом: ВСУ взяли под контроль Березовое на Днепропетровщине

22:05 26.03.2026 Чт
2 мин
Что известно о текущей ситуации в населенном пункте?
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ освободили Березовое в Днепропетровской области (Getty Images)

Украинские десантники полностью освободили от российских оккупантов село Березовое в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Читайте также: ВСУ продвинулись на Днепропетровщине: в ISW назвали освобожденные населенные пункты (карта)

Освобождение населенного пункта

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли Березовое под полный контроль.

Военные продолжают операцию по выбиванию российских войск с украинских территорий.

В бригаде отмечают, что во время наступательных действий подразделений ДШВ противник несет значительные потери в живой силе.

Фото: село Березовое в Днепропетровской области (google.com/maps)

Ситуация на Днепропетровщине

Напомним, украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. По данным Генштаба, Силам обороны уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ продвинулись на 10-12 километров вглубь региона. С конца января 2026 года деоккупировано более 400 кв. километров территории, однако под контролем россиян еще остаются пять населенных пунктов области.

Кроме того, активные действия группировки Десантно-штурмовых войск имеют целью сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики ISW отмечают, что успешные контратаки ВСУ на юге могут полностью нивелировать планы врага на весенне-летнюю кампанию 2026 года.

