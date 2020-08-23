Кризис в Беларуси: Зеленский рассказал, что бы он сделал на месте Лукашенко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины назначил бы новые выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы. Только так возможно урегулировать политический кризис в этой стране.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что на голосование должны быть приглашены международные наблюдатели.

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я - уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в случае справедливой предвыборной кампании все в стране прошло бы "спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".

Полностью интервью с Зеленским, в котором он рассказал о событиях в Украине, в Беларуси и не только, выйдет во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

Отметим, по данным источника РБК-Украина, в Офисе украинского президента видят прямую связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Кроме этого, Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

Более подробно о ситуации в Беларуси читайте в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".