В Офисе президента объяснили позицию по кризису в Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз

На Банковой видят прямую связь между позицией Украины в отношении белорусского конфликта и действиями России на Донбассе. В ОП считают, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Офисе президента, говорится в материале "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

По данным источника, Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз, чем к примеру, Германия.

"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - отметил РБК-Украина источник в ОП.

Напомним, Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси для консультаций.

Отметим, Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".