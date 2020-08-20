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МИД готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений

Киев, Четверг 20 августа 2020 14:04
МИД готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений
Фото: здание МИД (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В МИД состоялось рабочее совещание

В Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание по ситуации в Беларуси. Ведомство готовит заявление.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На совещании присутствовали все профильные департаменты МИД и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который дал оценку ситуации в Беларуси.

"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным источника РБК-Украина, в Офисе украинского президента видят прямую связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

Более подробно о ситуации в Беларуси в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

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