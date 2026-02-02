Кризис между США и Кубой обостряется: Госдеп обвинил Гавану в запугивании

Соединенные Штаты обвинили Кубу в запугивании и вмешательстве в работу их главного дипломата в Гаване Майкла Хаммера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На фоне роста напряженности между двумя странами Государственный департамент США в социальных сетях обвинил кубинское правительство в "неудачной тактике запугивания" и потребовал, чтобы Гавана прекратила "отправлять лиц для вмешательства в дипломатическую работу" временного поверенного в делах США на Кубе Майка Хаммера.

Хаммер, который прибыл на Кубу в конце 2024 года, много путешествовал по острову, и встречался с политическими диссидентами и представителями католической церкви. Кубинское правительство обвиняет его в стремлении разжигать беспорядки на острове.

В субботу он опубликовал видео, в котором описывает вероятные домогательства после встречи с местными церковными лидерами.

"Когда я вышел из прихода, несколько коммунистов, бесспорно разочарованные тем, как плохо идет революция, выкрикивали в мою сторону непристойности", - сказал Хаммер.