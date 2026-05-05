Криза в Ірані може завдати Трампу більшої політичної шкоди, ніж очікувалося, - Reuters

Представник Білого дому Олівія Вейлз заявила, що тиск на Іран посилюється. Президент США Дональд Трамп має в своєму розпорядженні всі необхідні ресурси і час для досягнення вигідної угоди на тлі триваючого конфлікту між країнами.

Переговори і розбіжності сторін

Незважаючи на те що Іран запропонував відновити переговори, американська сторона відхилила ініціативу.

Основні розбіжності стосуються ядерної програми та умов можливого припинення конфлікту, що робить зближення позицій сторін малоймовірним.

Економічні наслідки

Продовження протистояння вже відбивається на світовій економіці. Зберігаються високі ціни на паливо, що посилює внутрішній тиск на адміністрацію Трампа та впливає на політичну ситуацію в США напередодні виборів.

Експерти відзначають велике падіння рейтингів через військові дії США на Близькому Сході, і це загрожує можливою поразкою Трампа на прийдешніх виборах.

Військові та політичні ризики

У Вашингтоні розглядаються різні сценарії подальших дій, включно з морськими обмеженнями і точковими військовими операціями.

Однак остаточної стратегії поки що не визначено, а можливий вихід із конфлікту залишається предметом дискусій.

Перспектива затяжної кризи

Експерти зазначають, що конфлікт може перейти у фазу тривалого протистояння без чіткого завершення.

За таких умов зберігаються ризики нестабільності як у регіоні, так і на глобальних ринках.