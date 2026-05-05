Криза в Ірані може завдати Трампу більшої політичної шкоди, ніж очікувалося, - Reuters

18:52 05.05.2026 Вт
2 хв
Конфлікт на Близькому Сході може перерости в затяжне протистояння без ясного результату
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Після більш ніж двох місяців конфлікту з Іраном, який не приніс ні військового, ні дипломатичного результату, президент США Дональд Трамп стикається з ризиком масштабного падіння рейтингів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Іран другий день поспіль атакує ОАЕ ракетами і дронами

Представник Білого дому Олівія Вейлз заявила, що тиск на Іран посилюється. Президент США Дональд Трамп має в своєму розпорядженні всі необхідні ресурси і час для досягнення вигідної угоди на тлі триваючого конфлікту між країнами.

Переговори і розбіжності сторін

Незважаючи на те що Іран запропонував відновити переговори, американська сторона відхилила ініціативу.

Основні розбіжності стосуються ядерної програми та умов можливого припинення конфлікту, що робить зближення позицій сторін малоймовірним.

Економічні наслідки

Продовження протистояння вже відбивається на світовій економіці. Зберігаються високі ціни на паливо, що посилює внутрішній тиск на адміністрацію Трампа та впливає на політичну ситуацію в США напередодні виборів.

Експерти відзначають велике падіння рейтингів через військові дії США на Близькому Сході, і це загрожує можливою поразкою Трампа на прийдешніх виборах.

Військові та політичні ризики

У Вашингтоні розглядаються різні сценарії подальших дій, включно з морськими обмеженнями і точковими військовими операціями.

Однак остаточної стратегії поки що не визначено, а можливий вихід із конфлікту залишається предметом дискусій.

Перспектива затяжної кризи

Експерти зазначають, що конфлікт може перейти у фазу тривалого протистояння без чіткого завершення.

За таких умов зберігаються ризики нестабільності як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Нагадуємо, що Іран виступив із новою ініціативою на адресу США, запропонувавши угоду, яка передбачає зняття обмежень на судноплавство через Ормузьку протоку та припинення взаємних блокувальних заходів. При цьому обговорення ключових питань, пов'язаних із ядерною програмою, пропонується перенести на пізніший термін без чітких часових рамок.

Зазначимо, що США оголосили про початок масштабної військової операції, спрямованої на забезпечення проходу суден, заблокованих в Ормузькій протоці.

