Кризис в Иране может нанести Трампу больший политический ущерб, чем ожидалось, - Reuters

После более чем двух месяцев конфликта с Ираном, который не принес ни военного, ни дипломатического результата, президент США Дональд Трамп сталкивается с риском масштабного падения рейтингов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Представитель Белого дома Оливия Вейлз заявила, что давление на Иран усиливается. Президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимыми ресурсами и временем для достижения выгодного соглашения, на фоне продолжающегося конфликта между странами.
Несмотря на то что Иран предложил возобновить переговоры, американская сторона отклонила инициативу.
Основные разногласия касаются ядерной программы и условий возможного прекращения конфликта, что делает сближение позиций сторон маловероятным.
Продолжение противостояния уже отражается на мировой экономике. Сохраняются высокие цены на топливо, что усиливает внутреннее давление на администрацию Трампа и влияет на политическую ситуацию в США накануне выборов.
Эксперты отмечают большое падение рейтингов из-за военный действий США на Ближнем Востоке и это чревато возможным поражением Трампа на грядущих выборах.
В Вашингтоне рассматриваются различные сценарии дальнейших действий, включая морские ограничения и точечные военные операции.
Однако окончательная стратегия пока не определена, а возможный выход из конфликта остается предметом дискуссий.
Эксперты отмечают, что конфликт может перейти в фазу длительного противостояния без четкого завершения.
В таких условиях сохраняются риски нестабильности как в регионе, так и на глобальных рынках.
Напоминаем, что Иран выступил с новой инициативой в адрес США, предложив соглашение, которое предусматривает снятие ограничений на судоходство через Ормузский пролив и прекращение взаимных блокирующих мер. При этом обсуждение ключевых вопросов, связанных с ядерной программой, предлагается перенести на более поздний срок без четких временных рамок.
Отметим, что США объявили о начале масштабной военной операции, направленной на обеспечение прохода судов, заблокированных в Ормузском проливе.