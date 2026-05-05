Кризис в Иране может нанести Трампу больший политический ущерб, чем ожидалось, - Reuters

Представитель Белого дома Оливия Вейлз заявила, что давление на Иран усиливается. Президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимыми ресурсами и временем для достижения выгодного соглашения, на фоне продолжающегося конфликта между странами.

Переговоры и разногласия сторон

Несмотря на то что Иран предложил возобновить переговоры, американская сторона отклонила инициативу.

Основные разногласия касаются ядерной программы и условий возможного прекращения конфликта, что делает сближение позиций сторон маловероятным.

Экономические последствия

Продолжение противостояния уже отражается на мировой экономике. Сохраняются высокие цены на топливо, что усиливает внутреннее давление на администрацию Трампа и влияет на политическую ситуацию в США накануне выборов.

Эксперты отмечают большое падение рейтингов из-за военный действий США на Ближнем Востоке и это чревато возможным поражением Трампа на грядущих выборах.

Военные и политические риски

В Вашингтоне рассматриваются различные сценарии дальнейших действий, включая морские ограничения и точечные военные операции.

Однако окончательная стратегия пока не определена, а возможный выход из конфликта остается предметом дискуссий.

Перспектива затяжного кризиса

Эксперты отмечают, что конфликт может перейти в фазу длительного противостояния без четкого завершения.

В таких условиях сохраняются риски нестабильности как в регионе, так и на глобальных рынках.