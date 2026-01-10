ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Кривом Роге почти полностью восстановили свет после атаки РФ

Украина, Кривой Рог, Суббота 10 января 2026 20:34
UA EN RU
В Кривом Роге почти полностью восстановили свет после атаки РФ Иллюстративное фото: энергетики восстановили почти все поврежденные объекты (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кривом Роге вечером 10 января восстановили энергоснабжение для 90% абонентов, которые остались без энергии из-за ночного теракта российских оккупантов. Осталось запитать всего 4,5 тысячи абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Восстановили энергоснабжение на 90 процентов из 45 тысяч абонентов, отключенных на утро в результате вражеской атаки. Осталось около 4500. Работаем дальше. Замечательные энергетики ДТЭК - большая благодарность от всего города!", - написал он.

Напомним, что в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине и в Киеве и области.

В частности, в ночь на субботу, 10 января российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры. Из-за этого без энергоснабжения остались отдельные районы города и окрестностей.

До этого в течение 7 и 8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу мощнейший удар за все время полномасштабной войны. В течение дня и вечера в городе прогремели десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более десяти часов. В результате атаки врага были многочисленные повреждения и обесточивание, однако почти все уже восстановили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка