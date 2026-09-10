У Кривому Розі внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю "Суспільного" (фото)

У приміщенні вибито понад 50 вікон, пошкоджені меблі та стеля. Наразі його додатково обстежують і фіксують наслідки атаки.

Що відомо про пошкодження

Адміністраторка кореспондентського пункту Ірина розповіла, що пошкоджені майже всі вікна та міжкімнатні двері.

"Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре", - розповіла вона.

Наслідки удару по будівлі "Суспільного" у Кривому-Розі (фото: "Суспільне.Дніпро")

За її словами, працівники наразі фотографують пошкодження. Техніка не постраждала, оскільки перебувала в кабінетах, які не зазнали пошкоджень.