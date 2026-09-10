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В Кривом Роге в результате удара РФ повреждено здание "Суспільного" (фото)

12:03 10.09.2026 Чт
2 мин
В результате удара никто не пострадал
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Кривом Роге в результате обстрела поврежден офис "Суспільного" ("Суспільне.Днепр")

В Кривом Роге в результате российского удара повреждено здание "Суспільного", где работает корреспондентский пункт "Суспільне.Днепр".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Днепр".

В помещении выбито более 50 окон, повреждена мебель и потолок. Пока его дополнительно обследуют и фиксируют последствия атаки.

Что известно о повреждениях

Администратор корреспондентского пункта Ирина рассказала, что повреждены почти все окна и межкомнатные двери.

"Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что это ночью было. С охранником тоже все хорошо", - рассказала она.

Последствия удара по зданию "Суспільного" в Кривом Роге (фото: "Суспільне.Днепр")

По ее словам, работники фотографируют повреждения. Техника не пострадала, поскольку находилась в кабинетах, которые не получили повреждений.

Атаки на украинские СМИ

Напомним, российские удары уже неоднократно повреждали помещение украинских медиа. В частности, офис телеканала "Мы - Украина" уже испытывал повреждения из-за российской атаки на Киев в ночь на 20 августа, тогда никто из работников не пострадал.

Однако 8 сентября Россия нанесла новый удар по помещениям "Мы-Украина" и "Мы-Украина+", когда телеканал работал в прямом эфире: основной удар пришелся на ньюзрум и рабочие кабинеты, пострадавшие, а момент атаки зафиксировали на видео.

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