В Кривом Роге в результате удара РФ повреждено здание "Суспільного" (фото)

В Кривом Роге в результате российского удара повреждено здание "Суспільного", где работает корреспондентский пункт "Суспільне.Днепр".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Днепр".
В помещении выбито более 50 окон, повреждена мебель и потолок. Пока его дополнительно обследуют и фиксируют последствия атаки.
Администратор корреспондентского пункта Ирина рассказала, что повреждены почти все окна и межкомнатные двери.
"Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что это ночью было. С охранником тоже все хорошо", - рассказала она.
Последствия удара по зданию "Суспільного" в Кривом Роге (фото: "Суспільне.Днепр")
По ее словам, работники фотографируют повреждения. Техника не пострадала, поскольку находилась в кабинетах, которые не получили повреждений.
Напомним, российские удары уже неоднократно повреждали помещение украинских медиа. В частности, офис телеканала "Мы - Украина" уже испытывал повреждения из-за российской атаки на Киев в ночь на 20 августа, тогда никто из работников не пострадал.
Однако 8 сентября Россия нанесла новый удар по помещениям "Мы-Украина" и "Мы-Украина+", когда телеканал работал в прямом эфире: основной удар пришелся на ньюзрум и рабочие кабинеты, пострадавшие, а момент атаки зафиксировали на видео.