В Кривом Роге в результате удара РФ повреждено здание "Суспільного" (фото)

В помещении выбито более 50 окон, повреждена мебель и потолок. Пока его дополнительно обследуют и фиксируют последствия атаки.

Что известно о повреждениях

Администратор корреспондентского пункта Ирина рассказала, что повреждены почти все окна и межкомнатные двери.

"Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что это ночью было. С охранником тоже все хорошо", - рассказала она.

Последствия удара по зданию "Суспільного" в Кривом Роге (фото: "Суспільне.Днепр")

По ее словам, работники фотографируют повреждения. Техника не пострадала, поскольку находилась в кабинетах, которые не получили повреждений.