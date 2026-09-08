Удар по телеканалу в Києві стався просто під чаc ефіру, - Зеленський

У Києві ворожий дрон ударив по будівлі телеканалу просто під час прямого ефіру журналістів. Споруда частково зруйнована, є постраждалі, і їхня кількість може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Удар по будівлі телеканалу "Ми - Україна"

Ударний безпілотник влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де в цей час виходив в ефір телемарафон "Єдині новини". Атака сталася посеред дня, саме тоді, коли журналісти працювали в прямому ефірі.

Внаслідок влучання будівля частково зруйнована. На місці подій одразу розпочали роботу всі необхідні служби. Пожежу, що виникла після удару, вже загасили працівники ДСНС.

Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих унаслідок атаки на телеканал. За словами Зеленського, ця цифра ще може збільшитися.

"Шахеди проти медіа - це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це", - зазначив глава держави.

Президент додав, що жоден удар по Україні й українцях не повинен залишатися безкарним. За його словами, Росію потрібно зупинити, і зробити це можливо лише завдяки спільним зусиллям.

Нагадаємо, ще вдень ворожий дрон ударив по офісній будівлі в Солом'янському районі Києва, де через уламки виникла пожежа.