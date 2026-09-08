Момент удару Росії по будівлі телеканалу "Ми-Україна" потрапив на відео

У вівторок, 8 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі телеканалу "Ми-Україна". Момент ворожого удару потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис директора "Ми-Україна" Ігоря Петренка.

Він наголосив, що це була не випадкова, а цілеспрямована атака на журналістів.

"На відео - момент прильоту по ньюзруму "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" тоді, коли там працювали люди. І ці кадри підтверджують - це не випадкове влучання, а цілеспрямований удар проти журналістів", - написав він.

Петренко зазначив, що кожен такий удар має отримати реакцію Європейського Союзу і світу, оскільки безкарність - "це запрошення до наступного".

Що передувало

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що ворожий дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми-Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини".

Внаслідок ворожого удару будівля зазнала часткових руйнувань. На місці одразу почали працювати всі необхідні служби, пожежа після влучання ліквідували.