У Кривому Розі "Шахед" влетів у багатоповерхівку (відео)

Удари по Кривому Рогу

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. В результаті обстрілу стало відомо про поранених, серед них - півторарічний хлопчик.

Загалом Кривий Ріг за добу 22 січня атакували понад 70 російських дронів та балістична ракета. Місто понад 10 годин зазнавало безперервної ракетно-дронової атаки - вона стала рекордною за весь час війни.

Після масштабної ворожої атаки в місті виникли перебої зі світлом та опаленням. Станом на ранок 23 січня понад 3100 абонентів у місті перебували без електрики, крім того, було знеструмлено кілька шахт.

Під ударом 22 січня був не тільки Кривий Ріг - окупанти також влаштували дроновий теракт у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Зазначимо, у ніч на 21 січня по Кривому Рогу було завдано удару балістичними ракетами, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків та автотранспорту.