У Кривому Розі "Шахед" влетів у багатоповерхівку (відео)

Сьогодні, 26 січня, ворожий дрон "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Кривому Розі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони міста Олександра Вілкула у Facebook.
Він розповів, що зараз триває ліквідація наслідків "шахедної" атаки, відбулося пряме влучання в будинок.
"До уваги мешканців - враховуючи, що низька температура, штаб допомоги у найближчій школі. Розселення, кому потрібно - терцентр Тернівського району, будь ласка, всім, кому потрібно, там розселять", - сказав він.
Він додав, що поблизу знаходяться поліцейські, які можуть підвезти людей на розселення.
Пізніше Вілкул додав, що внаслідок влучання ворожого дрона ніхто не постраждав - у всіх постраждалих квартирах на момент удару нікого не було. Він додав, що мешканців з інших поверхів оперативно евакуювали.
Наразі гасіння пожежі закінчено. У постраждалому та сусідніх будинках велика кількість вибитих вікон.
Нагадаємо, 22 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. В результаті обстрілу стало відомо про поранених, серед них - півторарічний хлопчик.
Загалом Кривий Ріг за добу 22 січня атакували понад 70 російських дронів та балістична ракета. Місто понад 10 годин зазнавало безперервної ракетно-дронової атаки - вона стала рекордною за весь час війни.
Після масштабної ворожої атаки в місті виникли перебої зі світлом та опаленням. Станом на ранок 23 січня понад 3100 абонентів у місті перебували без електрики, крім того, було знеструмлено кілька шахт.
Під ударом 22 січня був не тільки Кривий Ріг - окупанти також влаштували дроновий теракт у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Зазначимо, у ніч на 21 січня по Кривому Рогу було завдано удару балістичними ракетами, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків та автотранспорту.