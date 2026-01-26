RU

В Кривом Роге "Шахед" влетел в многоэтажку (видео)

Иллюстративное фото: в Кривом Роге ликвидируют последствия атаки россиян (facebook.com DSNSODE)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 26 января, вражеский дрон "Шахед" попал в многоэтажку в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны города Александра Вилкула в Facebook.

Он рассказал, что сейчас продолжается ликвидация последствий "шахедной" атаки, произошло прямое попадание в дом.

"Вниманию жителей - учитывая, что низкая температура, штаб помощи в ближайшей школе. Расселение, кому нужно - терцентр Терновского района, пожалуйста, всем, кому нужно, там расселят", - сказал он.

Он добавил, что поблизости находятся полицейские, которые могут подвезти людей на расселение.

Позже Вилкул добавил, что в результате попадания вражеского дрона никто не пострадал - во всех пострадавших квартирах на момент удара никого не было. Он добавил, что жителей с других этажей оперативно эвакуировали.

Сейчас тушение пожара закончено. В пострадавшем и соседних домах большое количество выбитых окон.

 

Удары по Кривому Рогу

Напомним, 22 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела стало известно о раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик.

Всего Кривой Рог за сутки 22 января атаковали более 70 российских дронов и баллистическая ракета. Город более 10 часов подвергался непрерывной ракетно-дроновой атаке - она стала рекордной за все время войны.

После масштабной вражеской атаки в городе возникли перебои со светом и отоплением. По состоянию на утро 23 января более 3100 абонентов в городе находились без электричества, кроме того, были обесточены несколько шахт.

Под ударом 22 января был не только Кривой Рог - оккупанты также устроили дроновый теракт в Днепре. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом.

Отметим, в ночь на 21 января по Кривому Рогу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.

