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У Кривому Розі є руйнування: що відомо про нічний удар "Шахедів"

Середа 23 липня 2025 07:47
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У Кривому Розі є руйнування: що відомо про нічний удар "Шахедів" Фото: наслідки влучання у Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Рагуткіна

У Кривому Розі внаслідок нічного удару безпілотниками типу "Шахед" зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Уночі область пережила чергову атаку дронів. Вісім безпілотників захисники неба збили. Утім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще чотири - пошкоджено", - повідомив він.

За словами Лисака, також унаслідок влучень спалахнула пожежа в нефункціонуючій будівлі. Спалахнули приватне підприємство і сонячні панелі. До ранку вогонь ліквідовано. Пошкоджено також промислове підприємство.

Ба більше, зафіксовано влучання в Синельниківському районі. Пошкоджено сільськогосподарську техніку - трактори та комбайни. Через пожежі постраждали магазин, амбулаторія, спортзал, школа, культурний заклад та адмінбудівля.

"По Нікопольщині агресор поцілив із важкої артилерії. Голосно було в Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено 2 приватні будинки", - додав Лисак, показавши фото.

Фото: пошкодження у Кривому Розі та Нікопольщині (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар "Шахедів" 23 липня

У Кривому Розі через атаку "Шахедів" прогриміли вночі вибухи. В ОВА повідомляли про пожежі.

У Смах у частині міста через влучання в критичну інфраструктуру пропадало світло.

У Кривому Розі "Шахеди" атакували житло та підприємства. Повідомлялося про пожежі та руйнування.

Також у ДСНС розповіли про пожежу на ринку в Харківській області після дроної атаки.

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