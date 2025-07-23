Частина Сум залишилася без світла через удар "Шахедів": лікарні переведено на генератори

Росія вдарила по Сумській області в ніч на 23 липня, внаслідок чого частина цього району залишилася без електроенергії. На повернення світла може знадобитися час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та в.о. мера Сум Артема Кобзаря.

"Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти деякий час. Робимо все можливе, щоб прискорити процес", - додав він.

Зі свого боку Григоров також повідомив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської області.

За його словами, усі екстрені служби наразі працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

"Ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури нашого міста. У результаті частина Сум залишилася без електропостачання. Деякі медичні установи працюють на генераторах", - повідомив Кобзар.

Атака РФ на Україну 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Через це повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях.

Після опівночі у Кривому Розі повідомили про серію вибухів. В ОВА підтвердили, що місто зазнало нальоту "Шахедів". Через це спалахнули пожежі.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що загроза ударів російських безпілотників зберігається.

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