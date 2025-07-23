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Частина Сум залишилася без світла через удар "Шахедів": лікарні переведено на генератори

Середа 23 липня 2025 01:59
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Частина Сум залишилася без світла через удар "Шахедів": лікарні переведено на генератори Ілюстративне фото: Суми залишилися без світла через удар РФ (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія вдарила по Сумській області в ніч на 23 липня, внаслідок чого частина цього району залишилася без електроенергії. На повернення світла може знадобитися час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та в.о. мера Сум Артема Кобзаря.

"Ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури нашого міста. У результаті частина Сум залишилася без електропостачання. Деякі медичні установи працюють на генераторах", - повідомив Кобзар.

За його словами, усі екстрені служби наразі працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Зі свого боку Григоров також повідомив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської області.

"Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти деякий час. Робимо все можливе, щоб прискорити процес", - додав він.

Атака РФ на Україну 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Через це повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях.

Після опівночі у Кривому Розі повідомили про серію вибухів. В ОВА підтвердили, що місто зазнало нальоту "Шахедів". Через це спалахнули пожежі.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що загроза ударів російських безпілотників зберігається.

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