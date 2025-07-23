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"Шахеди" атакували житло та підприємства Кривого Рогу: що відомо про наслідки удару

Кривий Ріг, Середа 23 липня 2025 02:08
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"Шахеди" атакували житло та підприємства Кривого Рогу: що відомо про наслідки удару Ілюстративне фото: рятувальна операція після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ввечері 22 липня та в ніч проти 23 липня в Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Вілкула в Telegram.

В ніч на 23 липня російська армія скерувала на Кривий Ріг безпілотники. У місті пролунала серія вибухів.

"Влучання шахедів у декількох місцях, у тому числі - підприємство, приватні будинки", - написав Олександр Вілкул.

За його словами влада розгортає у найближчому Палаці культури Штаб допомоги людям (будівельні матеріали, там прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста).

Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста. Пізніше Вілкул повідомив про повторну серію вибухів у Кривому Розі.

Удар по Україні 21 липня

Нагадаємо, в ніч на 21 липня Росія провела масовану комбіновану атаку на Україну. РФ застосувала "Шахеди", "Калібри", "Кинджали" і ракети з Ту-95.

У Києві внаслідок атаки пролунали вибухи вже протягом кількох перших годин. У Дарницькому районі виникла пожежа на даху будівлі.

Також ворог атакував Харків, унаслідок чого виникли пожежі, було пошкоджено дороги, трамвайну рейку та електропровід.

Більше того, росіяни тричі піднімали в небо літаки МіГ-31, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

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