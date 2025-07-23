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В Кривом Роге есть разрушение: что известно о ночном ударе "Шахедов"

Среда 23 июля 2025 07:47
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В Кривом Роге есть разрушение: что известно о ночном ударе "Шахедов" Фото: последствия попадания в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Рагуткина

В Кривом Роге в результате ночного удара беспилотниками типа "Шахед" зафиксированы попадания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ночью область пережила очередную атаку дронов. Восемь беспилотников защитники неба сбили. Впрочем, произошли и попадания. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще четыре - повреждены", - сообщил он.

По словам Лысака, также в результате попаданий вспыхнул пожар в нефункционировавшем здании. Вспыхнули частное предприятие и солнечные панели. К утру огонь ликвидирован. Повреждено также промышленное предприятие.

Более того, зафиксированы попадания в Синельниковском районе. Повреждена сельскохозяйственная техника - тракторы и комбайны. Из-за пожаров пострадали магазин, амбулатория, спортзал, школа, культурное заведение и админздание.

"По Никопольщине агрессор попал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены 2 частных дома", - добавил Лысак, показав фото.

Фото: повреждения в Кривом Роге и Никопольщине (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар "Шахедов" 23 июля

В Кривом Роге из-за атаки "Шахедов" прогремели ночью взрывы. В ОВА сообщали о пожарах.

В Смах в части города из-за попадания в критическую инфраструктуру пропадал свет.

В Кривом Роге "Шахеды" атаковали жилье и предприятия. Сообщалось о пожарах и разрушениях.

Также в ГСЧС рассказали о пожаре на рынке в Харьковской области после дроной атаки.

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