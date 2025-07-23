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Палахкотів ринок: показано наслідки удару дрона по Харківській області

Середа 23 липня 2025 07:24
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Палахкотів ринок: показано наслідки удару дрона по Харківській області Фото: на ринку через "Шахед" спалахнула пожежа в Харківській області (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

У Харківській області внаслідок атаки росіян за допомогою ударного дрона типу "Шахед" спалахнула пожежа на ринку в селищі Великий Бурлук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фотозвіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої дронової атаки. Увечері 22 липня армія Росії завдала удару безпілотниками по території ринку в селищі Великий Бурлук Куп'янського району", - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, пожежа на площі близько 500 квадратних метрів спалахнула в районі торгових павільйонів. Займання вдалося ліквідувати.

"Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти. Постраждала жінка — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес", - додали рятувальники, показавши фото з наслідками удару.

Фото: наслідки удару по ринку у Великому Бурлуці (https://t.me/dsns_telegram)

Атака РФ на Україну 23 липня

Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Кривому Розі повідомили про серію вибухів, після чого вспіхнули пожежі.

Також РФ вдарила по Сумській області. Частина міста Суми залишилася без світла. Медзаклади були підключені до генераторів.

Ба більше, "Шахеди" атакували житло і підприємства Кривого Рогу, через що спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування.

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