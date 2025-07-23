Палахкотів ринок: показано наслідки удару дрона по Харківській області

Фото: на ринку через "Шахед" спалахнула пожежа в Харківській області (https://t.me/dsns_telegram)

У Харківській області внаслідок атаки росіян за допомогою ударного дрона типу "Шахед" спалахнула пожежа на ринку в селищі Великий Бурлук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фотозвіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.