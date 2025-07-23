У Кривому Розі пролунали вибухи на тлі нальоту "Шахедів"

У Кривому Розі в ніч на 23 липня пролунала серія вибухів на тлі атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Вілкула в Telegram .

"Кривий Ріг. Вибухи. Масовий наліт "Шахедів". Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - повідомив він.

За словами Вілкула, у повітряному просторі перебуває ще багато ударних дронів типу "Шахед". Він закликав громадян берегти себе та близьких.

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Кривого Рогу про загрозу удару ворожих безпілотників.

Після опівночі дрони були зафіксовані в Чернігівській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Оновлено о 2:00. В ОВА підтвердили, що є влучення "Шахедів", через що спалахнули пожежі, в тому числі, на підприємстві та в приватних будинках.