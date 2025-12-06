UA

У Кривому Розі через нічний удар РФ проблеми з водою та опаленням: що відомо

Фото: у Кривому Розі через удар РФ проблеми з водою та опаленням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики сьогодні вночі стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів.

Також сталися масштабні гідроудари. На частині котелень вийшло з ладу обладнання.

"По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал на параметри вже вийшов. З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 ночі працюють ремонтники", - розповів Вілкул.

За його словами, вже запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою.

"Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках - як при повному запуску на початку сезону. Прошу керуючі компанії та ОСББ за необхідності терміново провести цей перезапуск", - додав Вілкул.

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами та ракетами.

Зокрема, відомо про прильоти у Фастові Київської області. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура.

Були повністю зруйновані залізничний вокзал та депо. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.

Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.

Західні області України також перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Окрім того, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

Кривий РігВійна в Україні