У Кривому Розі через нічний удар РФ проблеми з водою та опаленням: що відомо

Вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За його словами, через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики сьогодні вночі стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів.
Також сталися масштабні гідроудари. На частині котелень вийшло з ладу обладнання.
"По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал на параметри вже вийшов. З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 ночі працюють ремонтники", - розповів Вілкул.
За його словами, вже запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою.
"Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках - як при повному запуску на початку сезону. Прошу керуючі компанії та ОСББ за необхідності терміново провести цей перезапуск", - додав Вілкул.
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами та ракетами.
Зокрема, відомо про прильоти у Фастові Київської області. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура.
Були повністю зруйновані залізничний вокзал та депо. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.
Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.
Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.
Західні області України також перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.
Окрім того, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.
Детальніше про наслідки нічного обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.