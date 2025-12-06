В Кривом Роге из-за ночного удара РФ проблемы с водой и отоплением: что известно

По его словам, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики сегодня ночью произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.

Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование.

"По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал на параметры уже вышел. По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 ночи работают ремонтники", - рассказал Вилкул.

По его словам, уже запустили две последние крупные котельные по временной схеме.

"Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах - как при полном запуске в начале сезона. Прошу управляющие компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск", - добавил Вилкул.