Курс доллара Экономика Авто Tech

В Кривом Роге из-за ночного удара РФ проблемы с водой и отоплением: что известно

Фото: в Кривом Роге из-за удара РФ проблемы с водой и отоплением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики сегодня ночью произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.

Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование.

"По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал на параметры уже вышел. По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 ночи работают ремонтники", - рассказал Вилкул.

По его словам, уже запустили две последние крупные котельные по временной схеме.

"Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах - как при полном запуске в начале сезона. Прошу управляющие компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск", - добавил Вилкул.

 

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами и ракетами.

В частности, известно о прилетах в Фастове Киевской области. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура.

Были полностью разрушены железнодорожный вокзал и депо. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

Западные области Украины также находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Кроме того, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.

Подробнее о последствиях ночного обстрела - в материале РБК-Украина.

Кривой РогВойна в Украине