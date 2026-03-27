Кривий Ріг під атакою: росіяни вдарили по енергетиці та житловому сектору

22:41 27.03.2026 Пт
2 хв
Що відомо про наслідки удару по Кривому Рогу?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Російські окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами". Ворог цілилися по енергетиці та житловому сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Як зазначив Вілкул, у місті на тлі атаки "Шахедів" пролунали вибухи.

"Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і в житловому секторі", - сказав він.

За його словами, вже почалися аварійно-рятувальні операції.

Атака на Кривий Ріг 23 березня

Нагадаємо, Росія систематично атакує Дніпропетровську область, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Кривий Ріг регулярно стає ціллю ворога.

Під час попередніх масованих атак окупанти неодноразово цілилися в житлову забудову та об'єкти критичної інфраструктури міста, що призводило до руйнувань і жертв серед цивільного населення.

23 березня росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що внаслідок атаки поранення дістали двоє людей. Також почалася пожежа.

До слова, 24 березня росіяни завдали по Україні масованого удару. Для атаки ворог використовував ракети та безпілотники.

За інформацією Повітряних сил, росіяни запускали дрони цілодобово. У повітряному просторі України зафіксували близько тисячі безпілотників.

