РФ атакувала промислове підприємство на Полтавщині: без газу понад 5 тисяч абонентів
Російські війська вранці 27 березня атакували промислове підприємство у Полтавській області. Понад 5 тисяч абонентів залишилися без газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання", - повідомив глава ОВА.
За його словами, наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські війська атакували Україну сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
При цьому зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їх уламків на 4 локаціях.
Зокрема, цієї ночі росіяни атакували Харків ракетою. Ворожа ціль прилетіла по багатоквартирному будинку, вже відомо про постраждалих.
У ДСНС України уточнили, що внаслідок удару РФ по житловій багатоповерхівці постраждало 8 людей.
Також ввечері 26 березня окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, отримала поранення одна людина.