РФ зранку атакує інфраструктуру Кривого Рогу: деталі ворожого обстрілу

09:17 23.03.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки удару росіян по місту?
aimg Костянтин Широкун
РФ зранку атакує інфраструктуру Кривого Рогу: деталі ворожого обстрілу

Російські війська зранку атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникла пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Читайте також: Сотні збитих цілей, та є "прильоти": у ЗСУ розповіли, як "відпрацювали" нічну атаку РФ

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали", - зазначив Ганжа.

За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.

Зазначається, що у Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки, точна кількість стане відома згодом.

"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.

Обстріл України у ніч на 23 березня

Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи безпілотники та ракети різних типів. Як правило, переважну частину ворожих цілей ліквідовують сили ППО.

Відомо, що у ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди".

Під ударом були ряд південних, східних та центральних регіонів. Зокрема, про наслідки ворожого обстрілу повідомляли у кількох громадах Кіровоградської та Одеської областей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні
Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО