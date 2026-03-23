РФ зранку атакує інфраструктуру Кривого Рогу: деталі ворожого обстрілу
Російські війська зранку атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникла пожежа, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали", - зазначив Ганжа.
За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.
Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.
Зазначається, що у Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки, точна кількість стане відома згодом.
"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.
Обстріл України у ніч на 23 березня
Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи безпілотники та ракети різних типів. Як правило, переважну частину ворожих цілей ліквідовують сили ППО.
Відомо, що у ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди".
Під ударом були ряд південних, східних та центральних регіонів. Зокрема, про наслідки ворожого обстрілу повідомляли у кількох громадах Кіровоградської та Одеської областей.