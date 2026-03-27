Кривой Рог под атакой: россияне ударили по энергетике и жилому сектору

22:41 27.03.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях удара по Кривому Рогу?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Кривому Рогу (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами". Враг целилися по энергетике и жилому сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Читайте также: РФ атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 тысяч абонентов

Как отметил Вилкул, в городе на фоне атаки "Шахедов" прозвучали взрывы.

"Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе", - сказал он.

По его словам, уже начались аварийно-спасательные операции.

Атака на Кривой Рог 23 марта

Напомним, Россия систематически атакует Днепропетровскую область, используя ракеты и ударные беспилотники. Кривой Рог регулярно становится целью врага.

Во время предыдущих массированных атак оккупанты неоднократно целились в жилую застройку и объекты критической инфраструктуры города, что приводило к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

23 марта россияне атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что в результате атаки ранения получили два человека. Также начался пожар.

К слову, 24 марта россияне нанесли по Украине массированный удар. Для атаки враг использовал ракеты и беспилотники.

По информации Воздушных сил, россияне запускали дроны круглые сутки. В воздушном пространстве Украины зафиксировали около тысячи беспилотников.

