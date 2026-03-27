Кривой Рог под атакой: россияне ударили по энергетике и жилому сектору

Как отметил Вилкул, в городе на фоне атаки "Шахедов" прозвучали взрывы.

"Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе", - сказал он.

По его словам, уже начались аварийно-спасательные операции.

Атака на Кривой Рог 23 марта

Напомним, Россия систематически атакует Днепропетровскую область, используя ракеты и ударные беспилотники. Кривой Рог регулярно становится целью врага.

Во время предыдущих массированных атак оккупанты неоднократно целились в жилую застройку и объекты критической инфраструктуры города, что приводило к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

23 марта россияне атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что в результате атаки ранения получили два человека. Также начался пожар.