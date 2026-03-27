Кривой Рог под атакой: россияне ударили по энергетике и жилому сектору
Российские оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами". Враг целилися по энергетике и жилому сектору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
Как отметил Вилкул, в городе на фоне атаки "Шахедов" прозвучали взрывы.
"Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе", - сказал он.
По его словам, уже начались аварийно-спасательные операции.
Атака на Кривой Рог 23 марта
Напомним, Россия систематически атакует Днепропетровскую область, используя ракеты и ударные беспилотники. Кривой Рог регулярно становится целью врага.
Во время предыдущих массированных атак оккупанты неоднократно целились в жилую застройку и объекты критической инфраструктуры города, что приводило к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
23 марта россияне атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что в результате атаки ранения получили два человека. Также начался пожар.
К слову, 24 марта россияне нанесли по Украине массированный удар. Для атаки враг использовал ракеты и беспилотники.
По информации Воздушных сил, россияне запускали дроны круглые сутки. В воздушном пространстве Украины зафиксировали около тысячи беспилотников.