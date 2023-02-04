Критичну інфраструктуру в Одесі підключили до електропостачання після аварії

Критичну інфраструктуру Одеси вдалося підключити до енергопостачання після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу в медіацентрі Одеси.

"Наразі заживлена критична інфраструктура міста - системи водопостачання та теплозабезпечення. Найближчими днями будемо працювати з обленерго та Міністерством енергетики, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела", - сказав Кудрицький.

За його словами, починаючи з 10 жовтня й особливо в останні два місяці усі три підстанції, які живлять Одесу та область зазнали ушкоджень. По декілька атак відбулося на кожну з цих підстанцій. Внаслідок цього сильно знизилась надійність живлення регіону.

Зазначено, що наразі "Укренерго" фокусується на відновленні однієї з підстанцій Одеської області.